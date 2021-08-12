РИАМО - 12 авг. В подмосковной особой экономической зоне «Дубна» появится предприятие, которое будет разрабатывать и производить медицинские изделия для исправления нарушений слуха, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Проект реализует компания ООО «НПК «Медицинская техника». Заявка на осуществление деятельности была одобрена на заседании экспертного совета. Общий объем инвестиций в проект составит более 10 млн рублей», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

На территории ОЭЗ резидент планирует создать производство кохлеарные системы (имплант) и речевые процессоры. Кохлеарный имплант - это электронное устройство, заменяющее обычную функцию уха, оно позволяет людям c IV степенью тугоухости услышать окружающий мир.

Кохлеарный имплант можно рассматривать как «бионическое» ухо, потому что после его установки у человека восстанавливается слуховая функция.

Уникальность импланта заключается в том, что он решает проблемы полного повреждения всей слуховой системы в целом, а не корректирует проблемы.

«Технико-внедренческая ОЭЗ «Дубна» на севере Подмосковья - место притяжения для высокотехнологичных компаний нашего региона. Резиденты могут быстро организовать свою работу, так как для них созданы комфортные условия для ведения деятельности: есть вся необходимая инфраструктура», - добавила министр.

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