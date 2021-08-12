РИАМО - 12 авг. Фальсифицированное машинное масло или масло, не подходящее под характеристики автомобиля, может привести к поломке двигателя, сообщает «Вечерняя Москва».

Автоэксперт Максим Кадаков подчеркнул, что поломка может случиться не только от некачественного продукта, использование фирменного масла тоже может создать проблемы.

«Поддельное масло способно повлечь за собой серьезные последствия и даже испортить двигатель. Не менее важно, чтобы масло подходило к конкретному автомобилю. Не стоит лить в двигатель первое попавшееся масло, если ему нужен состав определенной густоты», — отметил Кадаков.

Эксперт обратил внимание на то, что известные производители защищают свою продукцию от подделки. Так, крышка на упаковке усилена кольцом, а под ней — уплотнительная мембрана. Более того, упаковке стараются придать особую форму, на ней также размещают голограммы.

Однако при покупке масла, похожего на фирменное, надо быть начеку. В теории продукцию популярных брендов можно подделать при условии, что производство упаковки не будет финансово затратным.

«Узнать, что залито внутри, можно только при помощи химического анализа, поэтому при выборе масла нужно быть крайне внимательным», — объяснил Кадаков.

Автолюбителям при покупке масла нужно смотреть на срок его годности, так как свойства масла меняются и во время простоя, а не только в работе. Продукт, выпущенный 1-2 года назад, не испортится, но приобретать более старое масло эксперт не советует.