РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 авг. Депутат Мособлдумы Павел Максимович вручил портфель и канцелярские принадлежности первокласснику из Подольска Артему, он из малообеспеченной семьи, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Максимович.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева Максимович посетил малообеспеченную семью подольчан и с огромным удовольствием вручил первокласснику Артему школьный портфель с полным набором канцелярских принадлежностей, а также поздравительную открытку от губернатора с теплыми пожеланиями и напутствиями.

«Новому красочному портфелю будущий школьник был очень рад. Пожелал Артему успешной учебы и отличных оценок», - написал Максимович.