РИАМО - 12 авг. За минувшие сутки в Московской области выявили 1143 новых случая заражения Covid-19, наибольшее их число зарегистрировали в Пушкинском (72) и Балашихе (95), сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом.

65 случаев выявили в Красногорске, 63 - в Королеве, 61 - в Люберцах, 60 - в Химках, 50 - в Мытищах, по 32 - в Богородском округе и Подольске, 31 - в Дмитрове, по 29 - в Клину, Коломне и Одинцовском округе, 28 - в Лобне, 26 - в Домодедове, по 24 - в Орехово-Зуевском округе и Серпухове.

22 случая выявили в Истре, 21 - в Ленинском округе, по 20 - в Наро-Фоминском округе, Щелкове и Солнечногорске, 19 - в Дзержинском, по 18 - в Жуковском и во Фрязине, 17 - в Котельниках, 16 - в Егорьевске, по 15 - в Дубне и Реутове, по 13 - в Воскресенске и Раменском округе.

По 12 случаев выявили в Рузе, Ступине и Можайском округе, по 11 - в Протвине и Лыткарине, 9 - в Сергиево-Посадском округе, по 8 - в Долгопрудном, Электростали и Черноголовке, по 7 - в Луховицах и Волоколамском округе, 6 - в Озерах, по 5 - в Кашире, Краснознаменске и Чехове, по 3 - в Ивантеевке, Талдомском округе и Шатуре, по 2 - в Павловском Посаде, Лосино-Петровском, Серебряных Прудах и Электрогорске.

По одному случаю выявили в Зарайске, Бронницах и Шаховской, ни одного случая — в Звездном городке, во Власихе, Лотошине, Красноармейске, Молодежном, Пущине, Рошале.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 402 204 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 7 542 человека. Выздоровели и выписались 334 403 человека.

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