РИАМО - 12 авг. В прошлом году москвичи активно тратили в кафе и ресторанах купоны, выигранные в столичной программе «Миллион призов», благодаря им прибыль сферы общепита выросла на 3-10%, сообщил совладелец ресторанного холдинга RestArt Vasilchuk Brothers, главный управляющий проекта «Депо» Алексей Васильчук.

«Особенно активно откликнулась молодежь, по разным данным прибыль выросла от 3 до 10% за счет этих купонов. Это был хороший синергирующий эффект, нам это очень помогло, так как многие кафе и рестораны не вышли из локдауна», — сказал Алексей Васильчук.

Он добавил, что те, кто изначально не хотел участвовать в программе, потом к ней присоединились.

«Что касается текущей программы, я считаю, что ее надо поддерживать. Июль был очень тяжелым для рестораторов, это стимулирует выход из сложившейся ситуации», — уточнил главный управляющий проекта «Депо».

В столице в рамках акции «Миллион призов — #ВыбираемВместе» среди участников онлайн-голосования на выборах в сентябре разыграют 20 квартир и 100 автомобилей. Розыгрыш будет проходить каждый день с 18 до 20 сентября. Горожане также смогут выиграть 10, 25, 50 и 100 тыс. баллов, которые можно будет обменять на покупки у партнеров акции.

С 17 по 19 сентября в России пройдут выборы депутатов Госдумы. Кроме того, в столичных районах Ломоносовский, Новогиреево, Гагаринский и других будут выбирать депутатов Мосгордумы. В районе Щукино выберут муниципальных депутатов. Проголосовать в мегаполисе можно и в дистанционном формате.