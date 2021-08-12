РИАМО - 12 авг. На сегодняшний день в Подмосковье свыше 135 тыс. семей с низкими доходами получают субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
Также Каклюгина отметила, что субсидию могут получить жители региона вне зависимости от их льготного статуса.
«Если в семье материальные трудности с оплатой коммунальных услуг, она может рассчитывать на данную помощь. Подать заявление на услугу можно электронно, через региональный портал госуслуг, а его рассмотрение займет не более 10 рабочих дней», – добавила Каклюгина.
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