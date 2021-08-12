РИАМО - 12 авг. На сегодняшний день в Подмосковье свыше 135 тыс. семей с низкими доходами получают субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.

«Рассчитывать на такую поддержку могут семьи, в которых расходы на коммунальные платежи превышают 22% от общего дохода семьи», – заявила заместитель председателя правительства Московской области - министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

Также Каклюгина отметила, что субсидию могут получить жители региона вне зависимости от их льготного статуса.

«Если в семье материальные трудности с оплатой коммунальных услуг, она может рассчитывать на данную помощь. Подать заявление на услугу можно электронно, через региональный портал госуслуг, а его рассмотрение займет не более 10 рабочих дней», – добавила Каклюгина.

Кэшбек в ЖКХ и программа реновации: главное из обращения губернатора Подмосковья 2021>>