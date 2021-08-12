РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 авг. В подмосковной Балашихе за минувшие сутки выявили 95 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе зафиксировано 19 748 инфицированных, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

Еще 1 143 случая заболевания коронавирусом выявили в Подмосковье за сутки.

С начала пандемии в Московской области выявлено 402 204 случая инфицирования. Скончались 7 542 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 334 403 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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