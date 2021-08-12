РИАМО - 12 авг. На сайте «МВД Медиа» опубликовали видеозапись задержания двух мужчин, сбежавших из изолятора временного содержания в подмосковной Истре.
На кадрах видно, как бойцы спецназа с оружием и штурмовым щитом врываются в квартиру. Одного мужчину они застают на кухне, женщину – в комнате, а еще одного мужчину – в другой комнате. Затем всех задержанных доставляют в отдел полиции.
Она напомнила, что в четверг в полицию также сам сдался третий участник побега.
По данным СМИ, это Николай Тетеря. В настоящий момент еще не пойманы Александр Мавриди и Александру Бутнару.
Пять арестантов совершили побег из ИВС в Истре 6 августа. Ранее СК предъявил обвинение двоим сотрудникам изолятора. Один их них умышленно отключил видеокамеры в коридоре. Они также оставили дежурный пост и ушли спать.
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