РИАМО - 12 авг. На сайте «МВД Медиа» опубликовали видеозапись задержания двух мужчин, сбежавших из изолятора временного содержания в подмосковной Истре.

На кадрах видно, как бойцы спецназа с оружием и штурмовым щитом врываются в квартиру. Одного мужчину они застают на кухне, женщину – в комнате, а еще одного мужчину – в другой комнате. Затем всех задержанных доставляют в отдел полиции.

«35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану скрывались на съемной квартире в Подольске, где и были обнаружены оперативниками. Вместе с ними находились арендаторы квартиры – мужчина и женщина, которые подозреваются в пособничестве побегу путем предоставления укрытия фигурантам. Все четверо доставлены в территориальный ОВД», – сказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она напомнила, что в четверг в полицию также сам сдался третий участник побега.

По данным СМИ, это Николай Тетеря. В настоящий момент еще не пойманы Александр Мавриди и Александру Бутнару.

Пять арестантов совершили побег из ИВС в Истре 6 августа. Ранее СК предъявил обвинение двоим сотрудникам изолятора. Один их них умышленно отключил видеокамеры в коридоре. Они также оставили дежурный пост и ушли спать.