РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 авг. Свыше 30 будущих первоклассников из малообеспеченных семей подмосковного Красногорска получат рюкзаки к школе, сообщил глава горокруга Алексей Спасский.

«Будущий первоклашка Илья к школе готов. Теперь – на все 100%. Сегодня вместе с начальником управления соцзащиты Лилией Гордон и ребятами из команды «Молодой Красногорск» вручили рюкзак и много других полезных принадлежностей», – написал Спасский в своем Telegram-канале.

Он добавил, что через месяц после Дня знаний Илья отметит день рождения. Спасский пообещал мальчику снова встретиться и за успехи в учебе подарить электронные часы.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева ребятам из малообеспеченных семей Красногорска вручат 34 рюкзака.

«Для удобства жителей услуга «Скоро в школу» оказывается проактивно, в беззаявительном порядке. Информация в управление соцзащиты поступает от коллег из министерства образования и налоговой инспекции. Мама Ильи говорит, что приятно удивилась, когда ей позвонили и сообщили о таком важном и нужном подарке», – пояснил Спасский.

Он напомнил также, что в округе оказывают и другие меры поддержки для школьников: 3 тыс. рублей каждому ученику на школьную форму в многодетных семьях и 13 тыс. рублей на школьную форму и питание семьям с детьми-инвалидами, если доход ниже 20 370 рублей (1,5 прожиточного минимума) на человека.