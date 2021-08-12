РИАМО - 12 авг. В Москве в рамках программы «Миллион призов — #ВыбираемВместе» среди участников дистанционного голосования на выборах в Госдуму разыграют 20 квартир и 100 автомобилей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Присоединиться к программе смогут участники онлайн-голосования на выборах в Государственную думу, а в некоторых округах — еще и в Мосгордуму, а также на выборах муниципальных депутатов района Щукино.

Горожане смогут выиграть бонусные баллы и принять участие в розыгрыше суперприза — автомобиля или однокомнатной квартиры в столице. Для участия нужно зарегистрироваться в качестве электронного избирателя на портале mos.ru.

Розыгрыш призов будет идти каждый день с 18 до 20 сентября. Жители столицы смогут выиграть 10, 25, 50 и 100 тыс. баллов, которые можно будет обменять на покупки у партнеров акции. Один балл равен одному рублю. К акции присоединились свыше 70 компаний, включая крупные магазины, кафе, рестораны и аптеки.

Выборы пройдут с 17 по 19 сентября. Россияне будут выбирать депутатов Госдумы и местных парламентов. В электронном голосовании, помимо Москвы, в 2021 году участвуют Курская, Нижегородская, Ростовская, Мурманская и Ярославская области, а также Севастополь.

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