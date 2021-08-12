РИАМО - 12 авг. Жительница Москвы Анна рассказала, что должна была лететь на борту вертолета Ми-8, который упал в четверг в Курильское озеро на Камчатке, сообщает «Вечерняя Москва».
Девушка отметила, что должна была в составе группы из 13 человек лететь на вертолете. Однако за пару дней они сняли бронь.
Москвичка назвала такой исход дела чудом. Но дальше летать она бояться не будет. Также она рассказала о том, что поставит свечку в церкви, как вернется в Москву.
На борту вертолета находились 3 члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восемь человек спаслись. Вертолет доставил четверых пострадавших в Петропавловск-Камчатский.
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