РИАМО - 12 авг. Жительница Москвы Анна рассказала, что должна была лететь на борту вертолета Ми-8, который упал в четверг в Курильское озеро на Камчатке, сообщает «Вечерняя Москва».

Девушка отметила, что должна была в составе группы из 13 человек лететь на вертолете. Однако за пару дней они сняли бронь.

«Наша группа должна была лететь в Долину гейзеров на вертолете компании «Витязь-Аэро». Оплата у них перед вылетом, а мы еще из Москвы забронировали места месяца полтора назад. Но выпала возможность вылететь на Командорские острова, и мы сняли бронь. Девушка-менеджер перезванивала уточнить отмену и сказала, что вертолет отдадут другой группе — уже для экскурсии на озеро», — сказала Анна.

Москвичка назвала такой исход дела чудом. Но дальше летать она бояться не будет. Также она рассказала о том, что поставит свечку в церкви, как вернется в Москву.

На борту вертолета находились 3 члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восемь человек спаслись. Вертолет доставил четверых пострадавших в Петропавловск-Камчатский.