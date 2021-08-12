РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 авг. В терапевтических отделения №№2 и 3 Мытищинской городской клинической больницы в деревнях Осташково и Сухарево идет работа по сворачиванию «легких» коек для долечивания пациентов с Covid-19, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

Данные отделения будут возвращены к основному профилю своей деятельности.

В отделениях проводится заключительная дезинфекция помещений, оборудования и инвентаря с использованием дезинфицирующих средств, рекомендованных в целях предотвращения распространения Covid-19.

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