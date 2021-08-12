РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 12 авг. В подмосковном Домодедове за прошедшие сутки выявили 26 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 11 870 случаев Covid-19, сообщается на официальном сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом в регионе.

В Подмосковье за сутки выявили 1 143 случая заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 402 204 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 7 542 человека, выздоровели и выписались 334 403 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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