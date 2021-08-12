РИАМО - 12 авг. За минувшие сутки в Подмосковье вылечили 1808 человек от коронавируса, с начала пандемии 334 403 пациента победили инфекцию, сообщается на сайте регионального Минздрава, посвященном ситуации с Covid-19.

Также за сутки в регионе выявили 1143 новых случая заражения, скончались 24 пациента.

С начала пандемии в Подмосковье всего выявили 402 204 случая инфицирования, жертвами инфекции стали 7542 человека.

В подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа.

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