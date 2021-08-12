РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 авг. Ремонт четырех отделений «Почты России» завершился в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Качество работ и ход устранения мелких замечаний проверил заместитель главы администрации городского округа Красногорск Михаил Шувалов. В четверг он посетил отделение связи в поселке Архангельское.

«В настоящий момент работы завершены, подрядчик устраняет мелкие замечания, параллельно идет оснащение отделений мебелью и техникой», - пояснил Шувалов.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, в нынешнем году в Красногорске произведен ремонт четырех отделений «Почты России» по адресам: улица Карбышева, дом №19А, улица Пятницкая, дом №16, улица Речная, дом №19 и в поселке Архангельское, дом №18.