РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 авг. За минувшие сутки в городском округе Мытищи выявили 50 новых случаев Covid-19, с начала пандемии в округе подтвердили 18 527 случаев заболевания, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

1 143 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 402 204 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 7 542 человека. Выздоровели и выписались 334 403 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.

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