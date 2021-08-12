РИАМО - 12 авг. В Московской области за минувшие сутки подтвердили 1143 новых случая коронавируса, всего в регионе выявлено 402 204 случая заболевания, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с Covid-19.

С начала пандемии скончались 7542 Covid-пациента, из них 24 – за прошедшие сутки.

При появлении любых симптомов простуды жителям Подмосковья рекомендуют вызывать врача на дом.

Прививки от коронавируса можно сделать в поликлиниках и мобильных пунктах Московской области. Вакцинация проводится бесплатно.

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