РИАМО - 12 авг. 12 отделений «Почты России» отремонтируют в девяти муниципалитетах Подмосковья на средства гранта регионального правительства, сообщает пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

«По поручению губернатора Подмосковья Андрея Юрьевича Воробьева в регионе реализуется проект по модернизации отделений «Почты России». 198 отделений в 43 муниципалитетах уже открылись после ремонта. В 114 офисах ремонт на завершающей стадии. Еще 12 отделений получат грантовую поддержку правительства Московской области на ремонт и модернизацию, работы в них будут проведены до конца года», - сказал министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

По его словам, соответствующее постановление принято на заседании Правительства региона.

Грант размером более 36,6 млн рублей для отделений «Почты России» направлен на повышение качества оказываемых услуг почтовой связи жителям Московской области.

Таким образом, отделения будут отремонтированы в Волоколамске, Истре, Шатуре, Балашихе, Богородском, Одинцовском, Рузском, Сергиево-Посадском и Талдомском городских округах.

В рамках модернизации почтовые отделения отремонтируют по единым современным стандартам. В офисах будет проведен ремонт входной группы, установлены пандусы для маломобильных групп граждан, отремонтирован клиентский зал – заменят окна и двери, обновят электропроводку.

Всего в Подмосковье функционируют 1 020 объектов почтовой связи, в том числе 567 городских отделений, 450 сельских отделений и 3 передвижных отделения.

Каждый месяц услугами почты пользуются около 1,5 млн жителей.