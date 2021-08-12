РИАМО - 12 авг. Избирательная комиссия Московской области зарегистрировала список кандидатов от партии «Коммунисты России» в Московскую областную думу, сообщается на сайте Мособлизбиркома.

На заседании в четверг был зарегистрирован список кандидатов в депутаты областного парламента, выдвинутого избирательным объединением коммунистическая партия «Коммунисты России» по единому избирательному округу. В нем числятся 101 человек.

В единый день голосования на территории Московской области состоятся выборы депутатов Госдумы, депутатов Московской областной думы, а также выборы в органы местного самоуправления. Выборы пройдут с 17 по 19 сентября.

Всего на территории Московской области будут открыты 4099 избирательных участков.

Ранее Избирательная комиссия Московской области зарегистрировала кандидатов в региональный парламент по единому округу от московского отделения КПРФ и ЛДПР. До этого Избирком Подмосковья заверил списки кандидатов в депутаты регионального парламента от партий «Новые люди», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Родина», «Единая Россия», «Коммунисты России», «Яблоко», «Российский общенародный союз» и Российской партии пенсионеров за социальную справедливость.