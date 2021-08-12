РИАМО - 12 авг. Третий из пяти участников побега из изолятора в подмосковной Истре сам сдался полиции, сейчас он задержан, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

«Третий обвиняемый в совершении побега из ИВС ОМВД России по г. Истре сдался в органы полиции», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчину уже допрашивает следователь. Сейчас устанавливаются пособники задержанного и все обстоятельства его побега.

Пять арестантов совершили побег из ИВС в Истре 6 августа.

Ранее были задержаны двое из пятерых сбежавших: 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану. Они прятались в Подольске на арендуемой квартире. Самого опасного преступника, Александра Мавриди, продолжают искать.

СК также предъявил обвинение двоим сотрудникам истринского изолятора. Они умышленно отключили камеры, оставили дежурный пост и ушли спать. Это способствовало побегу арестантов.

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