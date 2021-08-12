РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 авг. Учреждения культуры городского округа Люберцы приглашают жителей посетить тематические мастер-классы бесплатно по 15 августа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

12 августа в 15:00 состоится мастер-класс «Радужный песок» в Люберецком дворце культуры по адресу: Октябрьский пр-т, 200.

13 августа в 11:00 пройдет мастер-класс гениальных идей «Лайфхаки» в Центре культуры и отдыха по адресу: ул. Шоссейная, 8. В 14:00 проведут мастер-класс по народному пению «Пойте вместе с нами» в Культурно-досуговом центре поселка Октябрьский по адресу: ул. Текстильщиков, 5А. Требуется предварительная регистрация по телефону: 8(495)567-41-46. А в 15:00 пройдет мастер-класс по эстрадному вокалу «Моя мелодия» в КДЦ «Союз» по адресу: п. Малаховка, ул. Шоссейная, 2.

14 августа в 12:00 будет работать творческая мастерская «Вытворялки» в библиотеке поселка Малаховка на Быковском шоссе, 37. В 15:00 пройдет мастер-класс по вязанию «Петелька за петелькой» в библиотеке поселка Красково на Школьной улице, 2.⠀

15 августа в 16:00 начнется мастер-класс по вокалу со Светланой Смирновой «Клуб девчат» в Культурно-досуговом центре поселка Октябрьский по адресу: ул. Текстильщиков, 5А. Требуется предварительная регистрация по телефону: 8(495)567-41-46.