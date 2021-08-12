РИАМО - 12 авг. Два последних из семи корпусов ЖК «Марьино Град» ввели в эксплуатацию, жилые дома достраивала компания Capital Group, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

В эксплуатацию ввели корпуса №№2 и 9 в составе третьей очереди жилого комплекса. Их общая площадь – свыше 20 тыс. «квадратов». Квартиры получат 215 дольщиков.

Полученный документ позволяет конкурсному управляющему инициировать процедуру собрания для участников долевого строительства, в ходе которого дольщики смогут проголосовать за передачу квартир и в дальнейшем получить ключи.

Осенью 2017 года компания Capital Group подписала договор о выполнении функций технического заказчика с застройщиками ООО «СтройПлюс», ООО «МарьиноСтрой», ООО «МарьиноСтройГрупп» для завершения строительства проблемных объектов ЖК «Спортивный квартал», ЖК «Марьино Град», ЖК «Спорт Таун».