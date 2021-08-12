РИАМО - 12 авг. К столичной программе «Миллион призов» в этом году присоединились предприятия строительного сектора и производители автомобилей, которые предоставят 100 машин и 20 квартир для розыгрыша среди участников онлайн-голосования на выборах в сентябре, сообщил вице-президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Мохте.

«В этом году среди участников электронного голосования на выборах будут разыграны 100 автомобилей, а также у граждан будет возможность выиграть 20 квартир в Москве. Я считаю, что это уникальная ситуация, которая будет реализована в сентябре. Поэтому я всех призываю, тех кто планирует принять участие в голосовании сделать это электронном формате», — сказал Мохте.

Он добавил, что такой формат удобнее и безопаснее очного, а также он дает возможность выиграть ценные призы.

По его словам, в этом году к программе присоединилось более 70 предприятий. Среди них крупные торговые и аптечные сети, рестораны и пункты общественного питания.

С 17 по 19 сентября в России пройдут выборы депутатов Госдумы. Кроме того, в столичных районах Ломоносовский, Новогиреево, Гагаринский и других будут выбирать депутатов Мосгордумы. В районе Щукино выберут муниципальных депутатов.

Проголосовать в Москве можно и дистанционно. Уже порядка 500 тыс. горожан подали заявки на участие в онлайн-голосовании.

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