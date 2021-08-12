РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 авг. В подмосковном Подольске за минувшие сутки выявили 32 новых случая коронавирусной инфекции, с начала пандемии в округе зафиксировали 15 233 случая заражения, сообщает подмосковный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 1 143 случая заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 402 204 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 7 542 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 334 403 человека.

В регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн‑трансляции РИАМО>>