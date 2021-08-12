РИАМО - 12 авг. Система распознавания лиц в метро «Сфера» за прошлый месяц помогла найти 186 человек, находившихся в розыске за преступления, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

«Сфера» помогает искать преступников и пропавших без вести людей. За июль обнаружили 221 человека, из них 35 числились пропавшими. Среди них 12 человек - дети.

А 25 июля на станции «Братиславской» система помогла задержать человека, которого обвиняют в убийстве.

Технология преобразовывает лицо пассажира, прошедшего через турникет, в уникальный биометрический ключ. Если человек находится в розыске, система тут же оповестит полицию.

Все фиксации лиц других пассажиров метро защищены шифрованием и остаются на 100% анонимными. Все данные хранятся в центре обработки информации, доступ к ним есть только у правоохранительных органов.