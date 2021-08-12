РИАМО - 12 авг. На реконструируемой станции метро «Каховская» монтируют светильники, станция войдет в состав Большой кольцевой линии, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, над центральной частью платформы будут располагаться 10 подвесных световых конструкций и 41 светодиодный светильник.

«Вдоль зоны высадки пассажиров будет смонтировано 60 подвесных светодиодных светильников — по 30 с каждой стороны», – отметил заммэра.

Бочкарев отметил, что светильники будут вмонтированы в 44 колонны платформенной части. Архитекторы рассчитали, это придаст станции дополнительный объем.

«Светильники, установленные в колоннах, создадут эффект портала в районе пересадки на станцию «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской линии, а также и визуально расширят пространство станции», – сказал Бочкарев.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов добавил, что параллельно на станции идут работы по облицовке, а также монтаж современных систем пожаротушения и общеобменной вентиляции.

«После установки освещения на станции начнется монтаж систем видеонаблюдения и автоматизированной системы оплаты проезда», – добавил Юрий Кравцов.

Создание Большого кольца метро является флагманским проектом столичного метростроения. Его протяженность составит 70 км. На нем разместится 31 станция, 12 из которых уже открыты для пассажиров, ввод еще 9 новых станций и одной реконструированной — «Каховской» — запланирован на текущий год.