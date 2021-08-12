РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 12 авг. В нескольких населенных пунктах Домодедова 13 августа ожидается отключение электроэнергии в связи с проведением плановых работ, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Света не будет в деревнях Кутузово, Пушкино, Степанчиково и Михеево в СНТ «Изумруд-Михеево», ГСК «Строитель-3» и СНТ «Геолог», а также в микрорайоне Востряково на улицах Вокзальная, Лесная, Луговая, Октябрьская и Рощинская.

Электроэнергии не будет в течение 2 часов в промежуток времени с 9:00 до 17:00.

Уточнить информацию можно на сайте ПАО «Россети Московский регион» в раздел «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии»: 8(800)220-0-220.