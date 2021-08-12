РИАМО - 12 авг. До конца 3 квартала текущего года по президентской программе социальной газификации газоснабжение получат 1070 домовладений Московской области, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.

В администрации городского округа Ступино под председательством Евгения Хромушина состоялось очередное заседание областного штаба по реализации программы «Социальная газификация». Там прошло обсуждение текущих вопросов соцгазификации и вопросов взаимодействия.

«Мы должны донести до каждого жителя Московской области, когда в его населенном пункте появится газ», - обратил внимание глав городских округов вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.

Министр энергетики Московской области Александр Самарин рассказал о том, с какими тонкостями в реализации президентской инициативы приходится сталкиваться.

«Для газификации жителей одного из сел Рузского городского округа газопровод должен пройти по землям объекта культурного наследия «Усадьба Васильевское». Чтобы исключить риск разрушения памятника будет выполнена историко-археологическая экспертиза объекта. Заключение специалистов поможет принять оптимальное проектное решение», - отметил Самарин.

На таких заседаниях штаба обычно присутствуют старосты населенных пунктов, чтобы разговор шел предметный, по каждому домовладению.

Кроме того, на портале госуслуг есть заключения комплексного договора газификации объекта. Пользователю не надо вводить никаких дополнительных данных, просто в заявке выбрать тип газового оборудования для установки.

Схема заключения договора максимально упрощена, стоимость рассчитывается индивидуально.

Для тех, кто не привык к интерактивным удобствам, в Московской области функционируют 674 точки приема жителей по вопросам социальной газификации, где действуют все принципы упрощенного документооборота.

«На этой неделе будут запущены дополнительно 12 мобильных офисов «Мособлгаза». Они будут перемещаться в границах Московской области по заявкам глав городских округов, прибывая в те населенные пункты, где заключение договоров на данный момент наиболее востребовано», - подчеркнул министр.

Программа социальной газификации в Подмосковье реализуется по поручению президента РФ. В населенных пунктах, вошедших в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке.

Как провести газ в Подмосковье по программе социальной газификации>>