РИАМО - 12 авг. Доктор медицинских наук, диетолог, гастроэнтеролог Ирина Бережная уверена, что красное мясо в умеренных количествах можно есть без вреда для здоровья, однако есть категории людей, которым стоит отказаться от его употребления.
По словам специалиста, сейчас среди экспертов нет единого мнения, какие продукты относить к красному мясу. Бережная считает, что так можно называть только говядину и баранину. В этих видах мяса содержится много нужных организму человеку веществ: железо, селен, полезные микроэлементы, витамины группы В и незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты.
Медик уверена, что съедать до 400-500 г красного мяса в неделю абсолютно безопасно, если у человека нет никаких заболеваний.
При этом людям с избыточной массой тела, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и высоким уровнем холестерина нужно избегать жирных сортов красного мяса. В них есть большое количество холестерина, жирных аминокислот, которые не являются нужными.
«Трансжиры, которые там присутствуют, могут легко перерабатываться организмом и так же легко откладываться в виде холестериновых бляшек», – резюмировала диетолог.
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