РИАМО - 12 авг. Доктор медицинских наук, диетолог, гастроэнтеролог Ирина Бережная уверена, что красное мясо в умеренных количествах можно есть без вреда для здоровья, однако есть категории людей, которым стоит отказаться от его употребления.

По словам специалиста, сейчас среди экспертов нет единого мнения, какие продукты относить к красному мясу. Бережная считает, что так можно называть только говядину и баранину. В этих видах мяса содержится много нужных организму человеку веществ: железо, селен, полезные микроэлементы, витамины группы В и незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты.

Медик уверена, что съедать до 400-500 г красного мяса в неделю абсолютно безопасно, если у человека нет никаких заболеваний.

«Мясо человеку необходимо. Если вы спортсмен и у вас высокие физические нагрузки, то вам нужно больше красного мяса, чем тому человеку, который весь день сидит за компьютерным столом, потому что мышцы требуют огромного количества аминокислот», – разъяснила Бережная.

При этом людям с избыточной массой тела, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и высоким уровнем холестерина нужно избегать жирных сортов красного мяса. В них есть большое количество холестерина, жирных аминокислот, которые не являются нужными.

«Трансжиры, которые там присутствуют, могут легко перерабатываться организмом и так же легко откладываться в виде холестериновых бляшек», – резюмировала диетолог.