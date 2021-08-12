РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 авг. В Подольске сотрудники полиции задержали 34-летнего рецидивиста, подозреваемого в краже ценностей на сумму 400 тысяч рублей из квартиры, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 1-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 33-летнего местного жителя. По его словам, неизвестный проник в квартиру на улице Филиппова и похитил два телефона, планшет, наручные часы, а также микрофон. Общая сумма материального ущерба составила 400 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали ранее неоднократно судимого 34-летнего уроженца Тулы. Злоумышленник проник в квартиру заявителя через незакрытую входную дверь. Часть похищенного имущества изъяли.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».