РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 12 авг. На Пролетарском проспекте в Щелкове организована лента координации по принципу «Зеленая волна», теперь автомобилисты проезжают всю дорогу на зеленый свет без остановок: утром в сторону Москвы, вечером — в сторону Фрязина, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Зеленая волна» не только повышает пропускную способность магистрали, но и настраивает поток транспорта на спокойный скоростной режим 50-60 км/ч. Если превышать эту скорость, то к следующей фазе светофор будет красным.

Оптимизация дорожного движения проводится по проекту губернатора Московской области «Долой глупые пробки».