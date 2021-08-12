РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 авг. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проводят проверку по извещению об окончании строительства торгового центра строительных материалов в деревне Грибки городского округа Мытищи, сообщается на сайте администрации округа.

«С момента начала строительства инспекторы провели 3 проверки на объекте. Работы велись с опережением графика и закончились на 12 месяцев раньше запланированного срока. По результатам итоговой проверки в Главгосстройнадзоре будет поднят вопрос о выдаче объекту заключения о соответствии», - сказал министр правительства Московской области по госнадзору в строительстве Артур Гарибян.

На территории центра будут располагаться складские помещения общей площадью более 13 тыс. кв. м и торговый зал площадью 3,5 тыс. кв. м. Открытие объекта позволит создать 229 новых рабочих мест.