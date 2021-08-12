РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 авг. В городском округе Люберцы с момента запуска пилотного проекта по предоставлению льготного проезда и скидок на коммерческих маршрутах пассажиры совершили почти 83 тыс. поездок, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Пассажиропоток на коммерческих маршрутах, где предоставляется бесплатный проезд и система лояльности по карте «Стрелка», вырос за последнюю неделю более чем на 21%. При этом льготные категории граждан из-за бесплатного проезда стали чаще пользоваться коммерческими маршрутами. Наибольшее число бесплатных поездок и со скидками совершено в Одинцове - 86,8 тыс. и в Люберцах - 82,9 тыс.», - сказала первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

Она уточнила, что наибольший пассажиропоток на всех пилотных маршрутах был зафиксирован 10 августа, когда было совершено 36,6 тыс. поездок по соцкартам и карте «Стрелка».

С 1 августа на более 140 коммерческих маршрутах Московской области стали доступны льготы и скидки при проезде. По социальной карте Московской области предоставляется бесплатный проезд для отдельных категорий граждан, по транспортной карте «Стрелка» скидка на проезд составляет от 7% за каждые 10 поездок и скидка 35% предоставляется за 50 и более поездок, по «Стрелке учащегося» - за первые 35 поездок скидка составляет 50% от стоимости поездки и с 36 поездки скидка достигает 99%.