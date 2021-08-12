Жителям мегаполиса, которые постоянно находятся в стрессе, не так просто пойти на физический контакт, хотя многим из них не хватает простых объятий. Профессиональные «обниматели» — люди, которые помогают другим почувствовать свое тело, отбросить стеснение и получить поддержку. Ведущая «обнимательных» встреч и телесный фасилитатор Ника Мистрюкова рассказала обозревателю РИАМО, почему услуги «обнимателей» пользуются популярностью, как проходят занятия и какими качествами нужно обладать, чтобы освоить необычную профессию.

— Расскажите, что делает профессиональный «обниматель»?

— В рамках нашего проекта «Точка контакта. Обнимательные встречи» есть два формата работы: групповой и индивидуальный. На групповых встречах я как ведущая и коуч даю людям возможность соединиться со своим телом, желаниями и потребностями, настроиться на контакт друг с другом. Я выступаю проводником в мир телесности, в состояние открытости, доверия к людям, помогаю преодолеть первое стеснение, волнение, напряжение, которое возникает, когда ты вроде бы хочешь вступить в контакт, но не знаешь, как и с чего начать.

Во время индивидуальных встреч я создаю пространство доверия, принятия и заботы. Я даю клиенту возможность расслабиться, открыться, отпустить свои эмоции и получить то, чего ему не хватает в повседневной жизни.

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— Как вы стали «обнимателем»? С чего все началось?

из личного архива Ники Мистрюковой

— Все началось, как всегда, с интереса к самой себе. Я поняла, что у меня есть тело, с которым я не очень дружу и которое плохо понимаю. Я занялась исследованиями, прошла много семинаров, проделала индивидуальную работу. И пока я познавала себя, я пришла к выводу, что изучение тела — очень важное и интересное направление, в нем есть огромный ресурс для изменений и роста.

«Обнимательными» встречами я начала заниматься в Санкт-Петербурге — там не было подобных занятий, и я начала вести их сама.

— На кого нужно учиться, чтобы в итоге стать «обнимателем»? Может, нужно иметь образование психолога?

— С одной стороны, это достаточно простая практика, а с другой — достаточно глубокая: объятия помогают найти контакт с самим собой, своими эмоциями.

Вообще, чем больше у человека опыта работы с людьми, тем лучше. Хорошо, если будущий «обниматель» умеет работать с людьми в критической ситуации, например, когда их переполняют эмоции. Он должен уметь оказывать другим поддержку и в таких условиях.

Психологическое образование будет плюсом. Но сейчас многим доступно самообразование, поэтому необходимый опыт можно получить, посвящая этому достаточно времени и внимания.

Я сама обучалась коучингу, телесной фасилитации, проходила различные семинары по работе с телом, работе с группой. Еще мне помогла практика — за три года существования проекта к нам пришло более 2 тысяч человек. Это огромный личный опыт.

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— Какими качествами должен обладать «обниматель»?

из личного архива Ники Мистрюковой

— Любить людей (смеется). Это, конечно, шутка. В первую очередь человек должен уметь бережно обращаться с другими, уметь поддержать и направить, быть внимательным к людям.

Если же человек планирует проводить групповые занятия, он должен понимать, как выстроить контакт в группе, как помочь людям преодолеть стеснение, расслабиться и почувствовать свое тело. Еще он должен внимательно следить за тем, что происходит на занятии, какие эмоции испытывают участники встречи, создавать атмосферу доверия.

— Кто к вам приходит на занятия? Что хотят получить клиенты от объятий?

— Наши клиенты — жители больших городов. Они испытывают много стресса, постоянно находятся в напряжении, а с наступлением пандемии ситуация только усугубилась. С переходом на удаленную работу у людей стало значительно меньше живых контактов с окружающими. Мало того, что мы сейчас проводим большую часть времени в интернете, так нам еще и запрещают подходить к другим людям. Из-за ограничений многие очень сильно замыкаются в себе, им становится сложнее выйти на контакт с окружающими. Поэтому всем нам сегодня важно учиться чувствовать других, учиться присутствовать.

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— Приходили ли к вам люди решать свои проблемы с помощью объятий до пандемии?

из личного архива Ники Мистрюковой

— Да, конечно. Пандемия просто обострила у многих имевшиеся проблемы, проявила их. Сейчас многие из нас живут в своем маленьком мире, и живой контакт становится роскошью.

Нас никто никогда не учил тому, как вести себя с другими, поэтому у многих возникает недоверие к людям. Из-за этого кто-то замыкается в себе, кому-то не хватает контактов с окружающими. Иногда каждому из нас просто не хватает тепла, и мы не знаем, как его получить, где взять.

Ко мне часто приходят люди, которые просто хотят побыть в компании с кем-то — с живыми, теплыми и настоящими людьми. Многие говорят, что за время, пока сидели дома, они стали гораздо более напряженными, и это напряжение со временем стало невыносимым. И спустя год с начала пандемии люди приходили ко мне на занятия, обнимались и говорили: «Боже, какое счастье».

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— Как проходят ваши групповые занятия?

из личного архива Ники Мистрюковой

— Хочется пошутить, что мы загоняем всех в зал, запираем на замок и не выпускаем, пока они не начнут обниматься, но в действительности это не так. Весь процесс выстроен очень мягко: мы начинаем со знакомства, поскольку часть группы — те, кто не первый раз присутствует на занятиях, а другая часть — новенькие. После знакомства участники встречи говорят, зачем они пришли, какую проблему хотят решить, чего они ожидают от занятия.

Потом мы медитируем, чтобы почувствовать свое тело, замедлиться. Далее переходим к групповым и парным упражнениям — участники встречи учатся говорить о своих желаниях, границах, учатся взаимодействовать телесно, чувствовать партнера. Иногда простой зрительный контакт становится волнительным опытом.

Затем участники начинают взаимодействовать самостоятельно и свободно, но в рамках правил — все должно происходить только по желанию и обоюдному согласию сторон. У нас действует запрет на прикосновение к интимным зонам, потому что на занятиях мы ищем душевно-сердечный контакт. Все эти правила обеспечивают безопасность процесса.

Кто-то взаимодействует в парах, кто-то собирается, как мы говорим, в «теплые обнимательные кучки», кто-то больше болтает, кто-то, наоборот, больше уходит в телесный процесс. Несмотря на то, что у нас встреча «обнимательная», это не значит, что все присутствующие обязаны обниматься. Человек на занятиях может быть в контакте ровно столько, сколько ему хочется.

В конце мы все собираемся вместе, каждый делится своими впечатлениями и переживаниями.

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— А что насчет индивидуальных занятий? Как они проходят?

— Все зависит от клиента. Я узнаю человека, слушаю, пытаюсь понять, чего он хочет, чего ему не хватает. В целом это чем-то похоже на групповое занятие, но здесь я сосредоточена на одном человеке, его запросах. Мы точно так же в начале медитируем, погружаемся в тело через различные упражнения, например, через танец, телесные фигуры, с помощью которых человек описывает, что у него происходит внутри.

Потом мы переходим к контакту — человек опять озвучивает свой запрос, свое желание, и я помогаю ему. Я прикасаюсь к клиенту, он испытывает эмоции, и мы их проговариваем. Все это — процесс соединения человека с его телом для получения того, что он ищет.

— Сколько сеансов объятий нужно пройти, чтобы решить свою проблему?

— Кто-то из любопытства может прийти на встречу один раз, но я выступаю за регулярность. Когда я вижусь с человеком только единожды, у нас может не возникнуть того доверия и взаимопонимания, как это происходит на третьей или четвертой встрече. Человек может не раскрыться в должной мере. А вот уже на четвертой встрече клиент понимает, что он может получить, что его ждет. Он чувствует себя более расслаблено, спокойно, достигает лучшего результата.

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— Сеансы объятий пользуются популярностью в Москве?

— Индивидуальные встречи мы запустили не так давно, но люди приходят — и те, которые уже посещали групповые занятия, и совершенно новые клиенты. Потребность в телесном и эмоциональном контакте у людей большая. Даже если у человека уже есть психотерапевт, он может прийти к нам, потому что ему не хватает простой близости, человеческого тепла.

Спрос на встречи есть, но в то же время некоторые волнуются, потому что не понимают, что получат на встрече, как она будет происходить. Люди мало знают о терапии объятиями, поэтому они одновременно испытывают любопытство и волнение.

— Как вы относитесь к объятиям в обычной жизни? Нет ли у вас профессионального выгорания?

— Разумеется, я не обнимаю людей целый день — это было бы очень энергозатратно. И на наших сеансах мы тоже не обнимаем всех подряд. Мы как раз транслируем идею, что физический контакт требует внимания и ресурса. В идеале такой контакт должен быть сбалансирован — я должна отдавать что-то другому и получать что-то взамен.

Профессионального выгорания у меня нет. Если я не хочу обнимать кого-то, я не буду этого делать. Из «побочных эффектов» я наблюдаю за собой повысившуюся чувствительность — я больше внимания уделяю своим ощущениям, эмоциям, реакциям, а также другим людям. Но в то же время я чувствую свои границы и ресурс.

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