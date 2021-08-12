РИАМО - 12 авг. В грядущие выходные Москву и Подмосковье ожидает теплая и комфортная погода без осадков со средней дневной температурой до 25 градусов, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В выходные дни атмосферное давление будет повышенное. Прогнозируется переменная облачность, вечером в субботу возможен кратковременный дождь. В субботу в дневное время будет 23-25 градусов, ночью – 17-18. В воскресенье днем ожидается 24-25 градусов, ночью — от 17 до 18 градусов», — сказала Позднякова.

Она добавила, что такая погода считается благоприятной и комфортной: она хорошо походит для прогулок и отдыха.

Ранее синоптик сообщил, что погода в Московском регионе разворачивается в сторону осени, однако на предстоящих выходных горожан ждет «прощальный поцелуй» лета.

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