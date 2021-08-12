РИАМО - 12 авг. Неизвестный украл с парковки между д. 14, корп. 1 по ул. Богданова и д. 2 по Солнцевскому проспекту в столице автомобиль Lexus LX450D, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

Материальный ущерб составил порядка 6,5 млн рублей.

Сообщение о сработавшей по указанному адресу сигнализации на машине поступило в полицию в 04:04 11 августа. Специалисты установили, что кражу совершили в период с 20:10 10 августа до 00:04 11 августа.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».