РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 авг. Жителей подмосковного Подольска 22 августа приглашают на бесплатные танцевальные мастер-классы и пробные уроки, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

Профессиональная школа танцев «Легенда» приглашает всех желающих на бесплатные мастер-классы и пробные уроки, которые пройдут 22 августа на базе МБУ «Спорт-Сервис». В этот день занятия пройдут по следующим направлениям: спортивные бальные танцы; современные танцы (джаз-модерн, хип-хоп, контемп); уличные танцы; baby dance и сальса для взрослых.

Проходить мастер-классы будут по адресу: улица Клемента Готвальда, дом 4. Для участия необходимо записаться по телефону: 8(916)695-78-07.