РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 авг. Подтопление возникло на проезжей части во дворе домов на проспекте Ленина Балашихи из-за сильного дождя, местная жительница написала обращение с просьбой устранить проблему, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница проспекта Ленина в четверг написала на портал жалобу о подтоплении территории. Она отметила, что проезжая часть, как и заезды/подходы в дворовые территории, затоплены, вода не уходит вдоль дома №3 на проспекте Ленина в сторону сквера.

«Сообщение направлено в работу исполнителю: администрации городского округа Балашиха. Срок решения: 24 августа», - говорится в ответе на портале.

Сильный дождь начался в Балашихе вечером 11 августа и продолжался до утра четверга. Облачная и дождливая погода ожидается в течение всего дня. Температура воздуха составит до +25 градусов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.