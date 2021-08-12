РИАМО - 12 авг. В Московской области завершилась приемная кампания в медицинские колледжи на очную форму обучения, всего на поступление подали свыше 5,7 тыс. заявлений, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Она выразила надежду, что после завершения обучения студенты придут работать в подмосковные медорганизации.
В региональных медицинских колледжах было создано 1,7 тыс. бюджетных мест.
Приемная кампания на заочную форму обучения в медколледжах будет проходить до 15 августа. Окончательные результаты приемной кампании станут известны в конце лета, когда опубликуют списки поступивших.
В Московской области работают 5 региональных медколледжей, которые готовят средних медицинских специалистов по направлениям: сестринское, лечебное, акушерское дело, лабораторная диагностика, фармация и другим.
Приемная кампания‑2021: как абитуриентам подать документы в вуз>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии