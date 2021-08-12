РИАМО - 12 авг. В столице задержаны 33-летний и 58-летний мужчины, обвиняемые в покушении на убийство знакомого на юго-западе города, им предъявлены обвинения, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Инцидент случился утром 11 августа в квартире дома на Балаклавском проспекте. Во время застолья в компании мужчин произошел конфликт. В ходе потасовки двое приятелей вытолкнули знакомого в оконный проем с высоты 5 этажа. Пострадавшего госпитализировали с тяжелом состоянии.

«В ходе допроса один из обвиняемых полностью признал свою вину и дал подробные изобличающие второго фигуранта показания», – добавила Иванова.

СК планирует ходатайствовать перед судом об аресте мужчин.