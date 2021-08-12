РИАМО - 12 авг. В Москве за сутки госпитализировано 750 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 353 человека, при этом выздоровели еще 3 329 пациентов после прохождения лечения, сообщает столичный оперштаб.

Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 401 836. За сутки в столице выявлено 2 294 новых случая заражения. С начала пандемии в городе зафиксировано 1 535 359 случаев заражения.

Также в городе скончались еще 56 пациентов. У них подтвердили диагноз пневмония и был получен положительный результат тестов на коронавирус. Всего жертвами инфекции стали 26 423 человека.

Ранее главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил о снижении числа инфицированных коронавирусом пациентов. Он отметил, что снижение числа заболевших связано с количеством пациентов, у которых сформировался поствакцинальный иммунитет.

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