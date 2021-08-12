РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 авг. Сотрудники ГИБДД Подольска с 16 по 22 августа проверят соблюдение ПДД водителями автобусов и соответствие конструкции транспортных средств требованиям безопасности, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

ОГИБДД УМВД России по Подольску доводит до сведения, что с 16 по 22 августа на территории обслуживания будет проходить целевое профилактическое мероприятие «Автобус».

В период проведения мероприятия пройдут проверки автотранспортных предприятий и индивидуальных предпринимателей, выполняющих перевозки пассажиров автобусами, в первую очередь эксплуатирующих транспортные средства по договорам аренды, будет обращено особое внимание на прохождение стажировки водителей на конкретных маршрутах и конкретном типе транспортного средства. При проверке автобусов будет обращено особое внимание на соответствие конструкции транспортных средств требованиям безопасности.