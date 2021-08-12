РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 авг. Новую комплексную поликлинику для взрослых и детей построят в поселке Пироговский городского округа Мытищи, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Медицинское учреждение будет рассчитано на 200 посещений в смену. Объект будет построен в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

«По итогам проведения аукциона на проектирование и строительство поликлиники контракт заключен с ООО «Инвестиционно-строительная компания «Родина», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Поликлиника будет спроектирована и построена с учетом новых стандартов для поликлинических учреждений, принятых в Подмосковье. Кабинеты врачей будут расположены с учетом ожидаемых потоков пациентов, что позволит снизить возникновение очередей и сделает пребывание пациентов более комфортным. Часто посещаемые специалисты разместятся на первых этажах, менее востребованные, а также административные кабинеты - на верхних этажах здания.

Поликлиника будет оснащена современным оборудованием для диагностики и профилактики болезней. Ввод в эксплуатацию планируется в 2024 году.