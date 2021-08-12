РИАМО - 12 авг. Порядка 17 тыс. участников подмосковного клуба «Активное долголетие» с начала года в рамках турпроекта смогли познакомиться с достопримечательностями Московской области бесплатно или со скидкой. Об этом сообщает пресс-служба комитета по туризму региона.

Областные пенсионеры посетили более 1,5 тыс. пешеходных и автобусных экскурсий. Экскурсионные поездки по городам Подмосковья для участников «Активного долголетия» проводятся еженедельно.

Наибольшей популярностью у пенсионеров пользуются городские округа Коломна, Истра, Серпухов, Одинцовский и Сергиево-Посадский.

В рамках турпроекта участники подмосковного клуба побывали в храме Вооруженных Сил в парке «Патриот», музее-заповеднике «Коломенский Кремль», Новоиерусалимском мужском монастыре, Свято-Троицкой Сергиевой лавре, Саввино-Сторожевском мужском монастыре.

Наибольший отклик данный проект получил среди жителей Клина, Мытищ, Химок и округа Пушкинский.

На сегодняшний день в региональном проекте «Активное долголетие» принимают участие 62 тыс. жителей старшего поколения.

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