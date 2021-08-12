РИАМО - 12 авг. Сдана в эксплуатацию вертолетная площадка, расположенная около клиники в столичной Коммунарке, она нужна для приема экстренных пациентов и работы противопожарных служб, сообщается на сайте Мосгосстройнадзора.

Как отметил председатель ведомства Игорь Войстратенко, процесс строительства по заданию Мосгосстройнадзора проверяли в том числе специалисты центра экспертиз.

«Был выполнен комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ и материалов. Все нарушения застройщик устранял в сроки, установленные в предписаниях комитета», – добавил Игорь Войстратенко.

Объекту выдано разрешение на ввод в эксплуатацию. Площадка сделана на территории городской клинической больницы №40 на улице Сосенский Стан, вл. 10/1 в поселке Коммунарка. Ее создание финансировалось из городского бюджета.