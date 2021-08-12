РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 авг. Жителей Подольска предупредели, что после вакцинации в течение месяца нельзя сдавать кровь и ее компоненты, сообщила Подольская станция переливания крови.
После вакцинации в течение месяца нельзя сдавать кровь и ее компоненты. Стать донором крови можно не ранее чем через месяц после второго укола двух компонентов вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.
Тем, кто сдал кровь, необходимо дать восстановиться организму в течение 10 дней, только после этого записываться на вакцинацию.
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