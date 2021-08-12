РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 12 авг. Сотрудник салона сотовой связи на улице Талсинская в подмосковном Щелкове незаконно оформил на покупателя кредит в одном из банков, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В полицию поступило заявление от 67-летней местной жительницы. По ее словам, специалист салона сотовой связи, пользуясь служебным положением, оформил на ее имя кредит в одном из банков. После получения кредита злоумышленник перевел денежные средства с банковского счета потерпевшей на незнакомые абонентские номера. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан местный житель 22 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».