РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 авг. Ремонт почтового отделения в поселке Томилино Люберец планируют завершить в августе этого года, сообщил журналистам начальник Люберецкого почтамта Евгений Егоренков.

В четверг он и глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий посетили данное почтовое отделение по адресу: улица Пушкина, дом №55.

«Уже проделана грандиозная работа. Но здесь еще переделают входную группу, также внутренние перегородки поменяют согласно нашему брендбуку. Работа проделана качественно, но есть недоработки, которые за неделю устранят, и мы откроем новое, чистое отделение. Ремонт сделали быстро, в течение 2,5-3 недель», - сказал Егоренков.

По словам Ружицкого, некоторые решения с точки зрения планировки в отделении надо изменить. Он уточнил, что всего в Люберцах 26 почтовых отделений, некоторые из них имеют непрезентабельный вид.

Всего Люберецкий почтамт насчитывает 80 отделений почтовой связи, которая обслуживает Люберцы, Раменское, Дзержинский, Лыткарино, Котельники, Бронницы и Жуковский. Всего в программу для приведения отделений почтовой связи в соответствие с новым форматом категории «Стандарт» в план ремонтных работ включили шесть помещений, из которых два находятся в собственности «Почты России» - на Октябрьском проспекте и на Красковском шоссе в поселке Малаховка.

А также в программу вошли четыре помещения, находящиеся в муниципальной собственности. Это почтовое отделение в поселке ВУГИ, на улице 8 марта, на улице Воинов-Интернационалистов и на улице Пушкина в поселке Томилино. Всего заключен контракт на сумму свыше 13,1 млн рублей.