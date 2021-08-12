РИАМО - 12 авг. В Коломне завершила работу межведомственная комиссия, проводящая во всех образовательных учреждениях округа оценку готовности к новому учебному году. По итогам проверок все детсады и школы готовы к 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В каждой организации созданы благоприятные условия для пребывания ребят. Мы уделили большое внимание безопасности – пожарной, санитарной и антитеррористической, и сделали все, чтобы в кабинетах и помещениях было уютно и комфортно», – сказала временно исполняющая обязанности главы округа Людмила Мордовская.

Отдельная комиссия из сотрудников администрации и ОГИБДД выполнила контрольный объезд вокруг школ и детских садов.

Специалисты проверили состояние разметки на пешеходных переходах, состояние знаков, а также наличие светофоров. Дорожным службам направили ряд замечаний, их должны устранить до 25 августа.