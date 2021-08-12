РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 авг. В Единую диспетчерскую службу Московской области (ЕДС МО) от жителей Балашихи поступило 20 заявок на заключение договоров на обслуживание газового оборудования и установку газоанализаторов, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Подмосковья.

После получения через ЕДС МО заявки на заключение договора, УК обязана в течение 24 часов взять ее в работу и передать спецорганизации или заключить его самостоятельно в срок до 10 рабочих дней. Для окончательного закрытия заявки, к ней должен быть приложен подписанный скан-образ договора или скан-образ квитанции об оплате услуг на техническое обслуживание.

Сообщение о необходимости установки газоанализаторов управляющая компания также должна взять в работу в течение суток и передать специализированной организации для отработки. Та обязана в срок до 10 рабочих дней направить коммерческое предложение об установке газоанализаторов заявителю.

По словам руководителя Госжилинспекции региона Ольги Фединой, губернатор Московской области уделяет особое внимание этому вопросу.

«Одним из важнейших факторов здесь является заключение договоров на обслуживание ВКГО всех собственников и нанимателей жилья той спецорганизацией, которая уже обслуживает внутридомовое оборудование. Именно с целью максимально упростить процедуру и сократить затраты времени на нее в ЕДС МО введены новые категории», – подчеркнула Федина.